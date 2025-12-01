Un 27enne è stato arrestato dalla polizia di Verona dopo aver danneggiato auto e motorini in sosta, e aver tentato la fuga.

Domenica notte, intorno alle 2, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni; al giovane sono stati contestati i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

L’intervento è scattato a seguito delle numerose chiamate giunte al 113 che indicavano la presenza di un uomo chiaramente ubriaco che stava infastidendo i passanti e danneggiando alcuni veicoli in corso Porta Nuova. I segnalanti precisavano, inoltre, che il soggetto, mentre si allontanava a piedi in direzione della stazione, spingeva a terra i motocicli parcheggiati in cui si imbatteva e proseguiva lungo la via rovesciando i cestini dei rifiuti e spargendone a terra il contenuto.

Le pattuglie delle Volanti hanno subito avviato le ricerche, controllando corso Porta Nuova e l’area del piazzale della stazione, fino a individuare l’uomo in viale Dal Cero, nei pressi di un distributore di carburante. L’immediato rintraccio è stato agevolato dalle puntuali segnalazioni dei cittadini che hanno contattato il numero per le emergenze consentendo, così, alla Centrale Operativa della Questura di rimanere informata in tempo reale sugli spostamenti e sulle condotte del 27enne.

Il tentativo di fuga in viale Piave.

Quando i poliziotti lo hanno raggiunto, il giovane, nel tentativo di eludere il controllo, in modo repentino e pericoloso ha attraversato le corsie di viale Piave, mettendo a rischio la propria incolumità, quella degli operatori di polizia e quella degli automobilisti in transito; nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, ha continuato a fuggire fino a quando è stato definitivamente raggiunto. Nel corso degli accertamenti, il ventisettenne ha opposto resistenza, sferrando calci contro gli agenti e mantenendo un atteggiamento aggressivo anche all’interno dell’auto di servizio che, durante il tragitto verso gli uffici di Lungadige Galtarossa, è stata danneggiata.

Il cittadino straniero è stato arrestato per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, deturpamento e imbrattamento di cose altrui ed è stato, inoltre, sanzionato per ubriachezza molesta.

L’uomo – già gravato da precedenti per reati di diversa natura e irregolare sul territorio nazionale – è comparso questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.