“Dammi una sigaretta”: poi gli spruzza spray al peperoncino e lo rapina

Rapina in piazza Simoni a Verona: con la scusa della sigaretta gli spruzza spray al peperoncino.

Rapinato con la scusa di una sigaretta, e con una spruzzata di spray al peperoncino: nella notte tra sabato e domenica gli agenti delle Volanti sono intervenuti in piazza Renato Simoni a Verona, dove un uomo era appena stato rapinato.

Secondo quanto riferito dalla vittima, un giovane si era poco prima avvicinato a lui con la scusa di chiedergli una sigaretta e gli aveva spruzzato lo spray al peperoncino al volto, per poi strappargli il portafoglio legato alla cintura con una catena e per sottrargli anche una busta di carta contenente un profumo. Il malvivente si era poi dileguato, gettando a terra il portafoglio svuotato del bancomat e del denaro contante e il profumo.

Circa un’ora e mezzo dopo, gli agenti delle Volanti sono comunque riusciti a rintracciare in via Mazzini l’uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima. In suo possesso, i poliziotti hanno trovato la tessera bancomat rubata, una bomboletta spray nascosta nelle parti intime e la somma di 220 euro in contanti.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il malvivente – un trentunenne marocchino irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – è stato sottoposto a fermo e accompagnato presso il carcere di Montorio in attesa dell’udienza di convalida.