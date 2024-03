I vigili del fuoco liberano un cucciolo: era rimasto con la testa incastrata nell’inferriata.

Il cucciolo di rottweiler era rimasto incastrato con la testa dentro un’inferriata. A liberarlo da quella trappola ci ha pensato una squadra dei vigili del fuoco di Padova intervenuta nel primo pomeriggio del 4 marzo in una casa in via Corfù, a Cadoneghe, nel padovano.

Dopo aver tagliato una parte della struttura in ferro, il cane è stato affidato alle cure del proprietario.