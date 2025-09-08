Un 35enne è stato arrestato dopo aver creato scompiglio e aggredito un carabiniere al supermercato di Castelnuovo.

I carabinieri di Peschiera del Garda nel pomeriggio di ieri, domenica 7 settembre, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne, di origini ghanesi, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per il reato di danneggiamento dell’autovettura in uso ai militari.

In particolare, i carabinieri sono intervenuti al supermercato Famila di Castelnuovo, dove un soggetto, in evidente stato di alterazione, recava disturbo agli avventori. Giunti sul posto i militari tentavano di calmare il soggetto il quale, però, opponeva una veemente resistenza al controllo dei militari; in particolare, colpiva con violenza un carabiniere, cagionandogli lesioni personali che costringevano il militare alle cure preso il pronto soccorso dell’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, e nel contempo danneggiava con una serie di calci l’autovettura della radiomibile.

Pertanto, il cittadino ghanese veniva fermato e accompagnato presso gli uffici della Compagnia carabinieri di Peschiera del Garda. Informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo veniva arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella mattinata odierna il 35enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, disposto la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria e rinviato l’udienza a novembre 2025.