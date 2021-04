Sono 761 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto.

Numeri in discesa quelli di oggi in Veneto. Come riferisce il bollettino regionale sono 761 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre sono 16 i decessi. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti medici, oggi 1.503 (-17), mentre è stabile l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, 263 (+2). I soggetti attualmente positivi in regione sono 26.444.

Per quanto riguarda i vaccini, sono 22.814 le dosi somministrate in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.290.479 vaccini somministrati. L’aumento delle prime dosi è di 14.527 unità (916.833 totali, pari al 18,8% della popolazione), mentre il 7,7% dei veneti ha completato i due cicli (ovvero 373.646). L’89,9% degli over 80 si è già visto somministrare almeno una dose.

