Verona, Pasquetta in zona rossa con controlli a tappeto dei carabinieri.

Pasquetta in zona rossa con controlli a tappeto da parte dei carabinieri a Verona e provincia alla ricerca di eventuali trasgressori. I principali punti nevralgici del traffico sono stati monitorati dai militari dell’Arma, mentre anche gli elicotteri per l’intera giornata hanno sorvolato il territorio. Oggi, giornata di Pasquetta, è zona rossa per tutta Italia, con tutte le limitazioni che questo comporta, mentre da domani, lo ricordiamo, Verona e tutto il Veneto tornerà zona arancione.

(Visited 1 times, 42 visits today)