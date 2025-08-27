Un 49enne romano, condannato a sei anni per una sfilza di reati commessi a Verona, è stato rintracciato e arrestato a Velletri.

Un uomo romano 49enne, ricercato da tre mesi, condannato con sentenza definitiva per una serie di reati commessi a Verona, è stato individuato e catturato a Velletri non lontano dalle sue zone di origine, dove si era rifugiato nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alla esecuzione della condanna. Nonostante le cautele adottate per sottrarsi alla cattura, ovvero quella di farsi chiamare con altri nomi, l’uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Velletri e del Gruppo di Frascati, attivati su segnalazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Verona, che gli ha notificato l’ordine di esecuzione pena in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria di Verona.

Il 49enne, già dimorante a Palestrina, deve scontare la pena di anni 6 (sei) di reclusione per reati di riciclaggio, falsificazione di targhe automobilistiche, uso di targhe alterate e falsità commessa da privato, commessi a Verona. L’arresto è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 agosto nella città di Velletri e il 49enne è stato ristretto nel carcere di Rebibbia, a Roma.