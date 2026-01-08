Colto sul fatto mentre spaccia cocaina alle celebrazioni dell’Epifania

Un giovane di 24 anni è stato arrestato per spaccio dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina in pieno centro a Oppeano.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, per la precisione cocaina, è stato effettuato nella mattinata di martedì 6 gennaio a Oppeano, durante le celebrazioni dell’Epifania che avevano richiamato numerosi cittadini nel centro del paese.

Intorno alle 11.30, i carabinieri della Stazione locale, impegnati in un servizio di pattuglia lungo la via principale del comune, hanno notato un giovane che, avvicinatosi a un connazionale, avrebbe effettuato una sospetta consegna di un piccolo involucro. L’atteggiamento dei due ha insospettito i militari, che sono immediatamente intervenuti bloccandoli.

I soggetti, entrambi di origine marocchina e rispettivamente di 24 e 20 anni, sono risultati irregolari sul territorio nazionale. A seguito dei controlli, l’involucro osservato dai carabinieri è stato accertato contenere una dose di cocaina. La successiva perquisizione personale del 24enne ha permesso di rinvenire ulteriori 6 grammi circa della stessa sostanza, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, oltre a tre telefoni cellulari ritenuti presumibilmente utilizzati per l’attività illecita.

Arrestato per spaccio.

Il giovane, residente a Trecenta, in provincia di Rovigo, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Dopo essere stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Compagnia carabinieri di Legnago, nella mattinata successiva è comparso davanti al Tribunale di Verona per l’udienza di convalida e il rito direttissimo.

Al termine del procedimento, l’imputato ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione e una multa di mille euro. L’Arma dei carabinieri ha annunciato che le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con un rafforzamento della presenza sul territorio, in particolare nelle aree considerate più sensibili e segnalate dai cittadini.