Ciclista investito in Valpolicella, è in codice rosso all’ospedale

Ciclista investito a Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 giugno: secondo quanto appreso poco prima delle 16.30 un ciclista è stato investito, per cause ancora da accertare, mentre stava transitando a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Sul posto sono accorsi con ambulanza ed elicotteri di Verona Emergenza, i sanitari del 118, che dopo aver stabilizzato il ferito lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia della polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)