Ciclista investito a Cerea: morto dopo quattro giorni di coma

E’ morto all’ospedale di Borgo Trento il ciclista di 67 anni che era stato investito da un’auto a Cerea.

Non ce l’ha fatta il ciclista 67enne investito lo scorso 12 aprile a Cerea: dopo quattro giorni in coma all’ospedale di Borgo Trento, dove era stato trasportato in codice rosso subito dopo il drammatico incidente, come riportato dai media locali è morto nella serata di ieri, mercoledì 16, a causa del grave trauma cranico subito nello scontro.

L’incidente, lo ricordiamo, era avvenuto intorno alle 22.30 in via Calcara, nei pressi della rotonda che si trova lungo la strada regionale, a Cerea, a poca distanza dal supermercato Tosano. Il ciclista, di origini marocchine ma da tempo residente a Cerea, è stato investito da un’auto mentre si trovava vicino alle strisce pedonali. La dinamica e le cause dello scontro sono al vaglio dei carabinieri.