Ciclista investito a Bussolengo, portato in codice rosso all’ospedale

Ciclista investito a Bussolengo.

Un grave incidente stradale sulle strade della provincia di Verona nel pomeriggio di oggi, lunedì 6: secondo le prime informazioni, un ciclista è stato investito, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Piemonte a Bussolengo.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica: dopo aver stabilizzato il ferito lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi.

(Notizia in aggiornamento)