Cade mentre lavora su un palo della telefonia, grave un uomo di 44 anni

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:15, nella zona di Contrada Palazzo, nel territorio comunale di Verona. Un uomo di 44 anni è precipitato da un palo della telefonia mentre stava eseguendo un intervento di manutenzione.

Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, il tecnico si trovava sul palo per eseguire lavori di controllo o riparazione quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza infermierizzata e l’elisoccorso. L’uomo, soccorso in codice rosso, è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e trasportato d’urgenza all’Ospedale di Borgo Trento.