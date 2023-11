Un bolide nei cieli del Veneto, avvistato anche nel Veronese

Il bolide che nella serata di domenica ha attraversato i cieli del nord Italia avvistato anche nel Veronese.

E’ stato avvistato anche in molte zone del veronese il bolide che nella serata di domenica 26, alle 21.09, ha attraversato i cieli di buona parte del Nord Italia. E’ stato infatti ben visibile in Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta. Moltissime le segnalazioni anche sui social oltre che sulle pagine dedicate.

Ma cos’è un bolide? Il sito Passione Astronomia spiega che si tratta di “blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica. Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è in sostanza una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità. Quello di ieri, 26 novembre, era verdastro quindi con una prevalenza chimica di magnesio”.