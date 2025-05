“Bici marchiate contro i furti”: ecco la proposta di Fiab Verona

Contro i furti, bici marchiate: la proposta della Fiab Verona.

Bici marchiate contro i furti, con l’obiettivo di ritrovarle presto: la proposta è della Fiab Verona, forte di un recente episodio. “E’ bastato che la bici in questione, abbandonata, sia stata vista da una persona che conosce il servizio di marchiatura – sostiene la stessa Fiab -. L’occhio attento ha subito notato che sul telaio era marchiato un codice fiscale. Contattati i nostri soci responsabili del servizio è stato facilissimo attraverso il data base Fiab risalire al proprietario che, rintracciato telefonicamente, ha potuto riappropriarsi della bici, cosa in cui forse non sperava più”.



Questo servizio è cominciato nel 2016 per volontà del comando della polizia municipale ed è sempre stato svolto da Fiab Verona. Il servizio è gratuito per i residenti a Verona e consiste nella marchiatura del codice fiscale sul telaio della bici assieme alla registrazione dei dati della bici e del proprietario in un data base accessibile anche ai vigili. Finora sono state registrate circa 5.500 bici e diversi sono stati i ritrovamenti.



Il servizio si svolge in sede Fiab via Raterio 5/B zona Orti di Spagna-San Zeno il primo e terzo venerdì di ogni mese ore 16-19 (gennaio luglio agosto dicembre esclusi) e fuori sede in occasione di alcuni importanti eventi cittadini. Tutti i dettagli al link: https://www.fiabverona.it/marchiatura/.