I ballottaggi in provincia di Verona: sfide a Legnago, Pescantina e San Bonifacio.

E’ in media dell11,75% l’affluenza alle 12 di oggi, domenica 23, nei tre Comuni della provincia di Verona al voto per il turno di ballottaggio, contro il 18,77% del primo turno, quando si votava anche per le europee. In particolare a Legnago è stata del 13,77%, a San Bonifacio del 10,84%, mentre Pescantina ha fatto registrare alle 12 un’affluenza del 9,83%, contro il 18,89% del primo turno.

Urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Pescantina: Vangi contro Pedrotti.

A Pescantina la sfida è tra Aldo Vangi e Davide Pedrotti. Aldo Vangi è sostenuto dalle liste Per Pescantina, Pescantina Ieri Oggi Domani, Fratelli d’Italia e Forza Italia Pescantina. Ha ottenuto il 42,83% dei voti nel primo turno. Davide Pedrotti è supportato dalle liste Pedrotti Sindaco, Lega e Pescantina Domani, e ha raccolto il 23,65% dei consensi.

Gli altri due candidati, Massimo Proietti e Lorenzo Niki Mascanzoni, sono stati esclusi dalla corsa con rispettivamente il 21,22% e il 12,30% dei voti.

Legnago: Cesaro contro Longhi.

A Legnago i cittadini dovranno scegliere tra Andrea Cesaro e Paolo Longhi. Andrea Cesaro, rappresentante del centrosinistra, sostenuto dalle liste Lista Cesaro, Centrosinistra per Legnago e Legnago Futura, ha ottenuto il 37% dei voti al primo turno.

Paolo Longhi, candidato del centrodestra, supportato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Autonomia per il Veneto, ha ricevuto il 34,22% dei voti. Roberto Danieli (21,08%) e Simone Tebon (7,70%) non ce l’hanno fatta.

San Bonifacio: Verona contro Soave.

A San Bonifacio i cittadini sceglieranno tra Antonio Verona e Fulvio Soave. Antonio Verona è sostenuto dalle liste Territorio e Comunità e Lista Provoli per Antonio Verona Sindaco, con il 28,95% dei voti al primo turno.

Fulvio Soave è supportato da Lega, La Nostra San Bonifacio Liga Veneta Repubblica, San Bonifacio Domani e Più San Bonifacio, avendo ottenuto il 23,70% dei consensi.