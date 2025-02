Auto vandalizzata in pieno centro storico, arrestato 19enne

Sorpreso da una guardia giurata dopo aver rotto i finestrini di un’auto in sosta in pieno centro: arrestato per furto.

È stato sorpreso da una guardia giurata mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta in centro storico a Verona il cittadino tunisino 19enne finito in manette per furto questa notte, intorno alle 3.45.

L’uomo è stato intercettato dagli agenti della polizia di Stato all’angolo tra via Pigna e via Duomo, mentre cercava di allontanarsi dal luogo del furto ed è stato trovato in possesso dei beni asportati dal veicolo: un cellulare, due pacchetti di sigarette e alcune banconote. L’arresto è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione del vigilante che, dopo aver sorpreso il ladro e allertato il 113, non lo ha perso di vista, indicando agli operatori delle Volanti la direzione da seguire per raggiungerlo.

Gli accertamenti effettuati subito dopo dai poliziotti hanno consentito di risalire alla proprietaria dell’auto, trovata parcheggiata in piazza Vescovado, con entrambi i finestrini infranti. La donna, contattata telefonicamente dagli agenti, ha riconosciuto come propri i beni rinvenuti nelle tasche del trentatreenne al quale è stato, pertanto, contestato il reato di furto.

Questa mattina l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.