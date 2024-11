Auto si ribalta allo svincolo dell’Autobrennero, una persona ferita gravemente

Incidente allo svincolo dell’autostrada A22, un ferito grave.

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 novembre, in A4 allo svincolo dell’autostrada A22 in direzione Brennero: intorno alle 15.30 un’auto, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente ribaltata dopo essere andata a sbattere contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e i vigili del fuoco. Il bilancio dell’incidente è di una persona ferita in modo serio, trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Presente, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)