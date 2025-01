Auto prende improvvisamente fuoco, paura e code sull’Autobrennero

Auto in fiamme sull’Autobrennero, lunghe code in direzione sud.

Paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 gennaio, lungo l’Autobrennero, quando un’auto ha improvvisamente preso fuoco. E’ successo poco dopo mezzogiorno, tra i caselli di Ala Avio e Affi. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

Sul posto, dopo che gli occupanti dell’auto erano riusciti a scendere e a mettersi in salvo, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in direzione sud.