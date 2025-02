Arresto cardiaco al campo sportivo, anziano soccorso col defibrillatore

Arresto cardiaco al campo sportivo di via Badile in Borgo Venezia, 75enne soccorso e rianimato con il defibrillatore.

Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, al campo sportivo di via Badile, in Borgo Venezia. Un uomo anziano di 75 anni, che stava assistendo a una partita di calcio dei ragazzi under 14, è stato improvvisamente colpito da arresto cardiaco.

L’uomo, grazie alla presenza di spirito delle persone che erano in quel momento vicino a lui, tra cui un’infermiera, è stato soccorso e rianimato utilizzando il defibrillatore in dotazione al campo sportivo, in attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem 118. In seguito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.