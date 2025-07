Arrestata dalla polizia la donna che ha aggredito una residente di Borgo Milano dopo averla seguita fino all’ascensore di casa.

È stata arrestata per rapina dalla polizia di Stato la donna che, martedì sera, ha aggredito una residente di Borgo Milano dopo averla seguita fino all’interno dell’ascensore di casa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la trentaseienne originaria della Romania, avrebbe intercettato la vittima poco lontano dal condominio in cui risiedeva, l’avrebbe pedinata, sarebbe salita con lei nell’ascensore del palazzo fingendo di doversi recare al nono piano e, una volta iniziata la risalita con lei al proprio fianco, avrebbe cominciato a colpirla con calci e pugni su tutto il corpo, nel tentativo di appropriarsi della borsa.

Le urla della donna hanno, fortunatamente, attirato l’attenzione di alcuni condomini che sono usciti dalle loro abitazioni e sono intervenuti in suo soccorso, riuscendo a recuperare i beni che le erano stati sottratti con violenza e a mettere in fuga la ladra.

Intercettata dalla polizia.

In pochi minuti, gli agenti delle Volanti che stavano pattugliando la zona sono stati contattati dalla Centrale Operativa, allertata da uno dei residenti nel palazzo, e hanno intercettato la responsabile dell’aggressione che, velocemente, si stava allontanando del condominio in cui si era consumato il tentativo di rapina.

La donna, già gravata da precedenti per reati contro la persona e già destinataria di un avviso orale del Questore di Verona risalente al 2023, dopo essere stata accompagnata in questura per l’espletamento di tutti i necessari accertamenti sul suo conto, è stata condotta presso il Carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Oggi, a seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti della trentaseienne la misura della custodia cautelare in carcere.