Incidenti tra auto e moto, due scontri a Villafranca e Legnago.

Due incidenti tra un’auto e una moto nella serata di oggi, venerdì, sulle strade del Veronese. Sono accaduti entrambi intorno alle 19, uno a Villafranca e l’altro a San Pietro di Legnago. Nel primo caso auto e moto si sono scontrate in via Sommacampagna: sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco. Ancora sconosciute le cause dello scontro.

L’altro incidente è invece accaduto, più o meno alla stessa ora, a San Pietro di Legnago: un’auto e una moto sono entrate in collisione in via Salvaro. In questo caso il personale del 118, intervenuto con due mezzi di soccorso, ha trasportato lo sfortunato motociclista in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto, per ricostruire la dinamica dello scontro, presente anche la polizia stradale di Verona.