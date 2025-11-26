Al teatro Dim di Castelnuovo del Garda scatta la missione Salva-Natale con la Renna Rudolph.

Castelnuovo del Garda, al Dim Teatro Comunale il debutto di una nuova avventura musicale: “Rudolph – Operazione Natale”. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 28 novembre alle ore 20.30. Si tratta di una produzione congiunta di Fondazione Aida Ets, Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona e Associazione Atti, che promette divertimento, buoni sentimenti e un forte richiamo alla magia della Vigilia. Lo spettacolo è una storia completamente originale, scritta da Simone Dini Gandini e Pino Costalunga, che ne cura anche la regia.

Missione di Natale.

La trama catapulta il pubblico in una missione straordinaria: tre intrepidi fratellini, determinati a incontrare Babbo Natale, si ritrovano nel bel mezzo di un’avventura per liberare la renna Rudolph. Rudolph è stata rapita dal perfido direttore di un centro commerciale, intenzionato a trasformarla nella star di uno show natalizio mai visto, mettendo così a rischio la consegna dei doni e l’intero Natale.

Il pubblico sarà accompagnato da una squadra di personaggi stravaganti, tra cui castori, polpi ballerini, pipistrelli pasticcioni e inservienti sognatori, in una storia dove amicizia e fantasia si intrecciano.

Regia e artisti.

La regia di Pino Costalunga gioca sul “gioco fantastico”, mescolando sogno e realtà per coinvolgere il pubblico di tutte le età. L’obiettivo è recuperare “quell’antico sentimento del Natale, come festa da vivere in armonia”.

Il cast è composto dagli attori Andrea Messina, Anna Nappi e Ivan Portale, mentre le musiche e le canzoni originali sono firmate da Rebecca Pecoriello e Nicola Marotta. Le scene e i costumi sono opera di Luca Zanolli.

I biglietti per lo spettacolo, pensato per un pubblico di famiglie, sono disponibili a 8 e 10 euro.