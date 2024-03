Posata la prima pietra della scuola: è quella di Sandrà dove ci saranno anche un teatro e l’Accademia musicale.

L’8 marzo si è tenuta la cerimonia simbolica per la posa della prima pietra della nuova scuola primaria di Sandrà a Castelnuovo del Garda. Tra i presenti, il sindaco Giovanni Dal Cero e l’Amministrazione comunale di Castelnuovo. Con loro la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, l’europarlamentare Paolo Borchia, la dirigente scolastica Annapia De Caprio. Non sono mancati gli studenti della scuola primaria, futuri occupanti del nuovo edificio.

Il progetto.

Il sindaco Dal Cero ha illustrato il progetto del nuovo edificio scolastico, che mira a creare un polo con la scuola primaria e d’infanzia; il teatro comunale e l’Accademia musicale. La vicesindaco e assessore alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli, ha sottolineato l’importanza di questo momento per il futuro della comunità. L’assessore ai Lavori pubblici Franco Tacconi ha precisato che il nuovo edificio sarà conforme alle normative vigenti, con un bassissimo impatto ambientale e una struttura antisismica.

L’edificio, dotato di dodici aule, sarà progettato per offrire agli studenti ambienti tematici che favoriscano una crescita esperienziale e formativa. Ogni aula sarà collegata a uno spazio aggiuntivo per garantire un ambiente inclusivo e rispettoso delle singole potenzialità. Saranno inoltre presenti spazi per la biblioteca, l’archivio, l‘infermeria, l’aula informatica, il laboratorio, la vicepresidenza, la sala docenti e un magazzino.

La cerimonia.

Durante la cerimonia, i bambini hanno creato due dipinti destinati alla nuova scuola, mentre l’Amministrazione comunale ha consegnato alla coordinatrice scolastica tre bandiere che saranno issate in occasione dell’inaugurazione. La frase “Ognuno di noi è seme per un mondo migliore”, coniata dai bambini, ha simboleggiato l’importanza di questo giorno. La benedizione del parroco di Sandrà, don Luca Cesari, ha concluso la breve cerimonia.

Costi.

Il progetto della nuova scuola prevede la dismissione della primaria attuale “Caliari” e la costruzione di un nuovo edificio accanto alla scuola dell’infanzia, e vicino al teatro comunale Dim. Il finanziamento, pari a 5 milioni e 350mila euro, proviene in parte dal Pnrr e in parte dal Comune.