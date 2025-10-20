La storia dell’allenatrice che ha sfidato le regole per le atlete in Iran e Pakistan, al teatro di Castelnuovo.

Sport e e coraggio femminile: giovedì 23 ottobre il Dim Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda ospiterà alle ore 21, l’allenatrice di pallavolo Alessandra Campedelli. Si tratta della protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Dim Incontra”, promossa da Fondazione Aida e dal Comune.

Campedelli, autrice del libro Io posso. Un’allenatrice di pallavolo in Pakistan e Iran, condividerà la sua esperienza unica vissuta tra il 2021 e il 2024, quando ha accettato l’inedita sfida di guidare le Nazionali femminili di pallavolo di Pakistan e Iran.

Sfidare le regole.

In contesti culturali dove lo sport femminile è spesso messo a dura prova e limitato da rigide norme sociali, la sua testimonianza offre uno sguardo potente sulla resistenza e sulla passione delle atlete. «Lo sport racconta i luoghi e il tempo in cui viene praticato, ma ha anche il potere di trasformarli», afferma Campedelli, sottolineando il ruolo della pallavolo come veicolo di eguaglianza e diritti.

L’incontro, a ingresso libero su prenotazione, sarà moderato da Chiara Trotti. La rassegna Dim Incontra proseguirà con altri ospiti di rilievo: il 7 novembre con il campione di sci Kristian Ghedina e il 15 novembre con il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi.