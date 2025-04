L’attesa è finita: dopo 10 anni a Buttapietra ritorna “FraGolosa”

Dieci anni dopo, Buttapietra si tinge di rosso fragola: ritorna “FraGolosa”.

A Buttapietra dopo 10 anni, torna dal 9 all’11 maggio, FraGolosa, l’evento dedicato alla regina rossa della primavera, la fragola. L’annuncio è arrivato a Verona durante il Vinitaly, nello stand della Regione Veneto. A sostenere l’evento non solo le istituzioni locali e regionali, ma anche il mondo dell’imprenditoria, rappresentato per l’occasione da Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel, che ha potuto gustare le fragole direttamente dai produttori locali.

“FraGolosa” sarà una tre giorni ricca di sapori, colori e incontri, con degustazioni, laboratori, attività per famiglie, showcooking e un mercato dedicato ai prodotti tipici. Spazio anche allo sport con la Mami Run, corsa non competitiva in programma domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma.

Durante l’inaugurazione, con Stefano Cantiero, si racconteranno le radici profonde che legano la fragola a Buttapietra. Verranno anche presentate le “Torri delle Fragole”, un progetto educativo portato avanti con Acque Veronesi nelle scuole del territorio, per sensibilizzare i più giovani sul valore del cibo e della sostenibilità.