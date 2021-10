Sposami a Bussolengo, un progetto per diventare la capitale dei matrimoni

Presentato il progetto Sposami a Bussolengo.

Il Distretto del Commercio di Bussolengo “La Rosa di San Valentino Eternamore” ha intenzione di promuovere Bussolengo come luogo ideale per i matrimoni, grazie al progetto “Sposami a Bussolengo”, presentato ufficialmente a Villa Spinola. Presenti il sindaco Roberto Brizzi, l’assessore alla Attività produttive e promozione del territorio Massimo Girelli e la manager del Distretto Monica Stefanelli.

“Siamo molto contenti – afferma il sindaco Brizzi – di presentare un progetto che valorizza due gioielli del territorio come Villa Spinola e la chiesa di San Valentino. Bussolengo ha le carte in regola per essere il luogo ideale che accoglie il giorno più bello di tante coppie. Questo progetto è inoltre un segnale di apertura e fiducia dopo mesi in cui tutto si è fermato”.

La storia del Distretto, come testimoniato dal nome stesso, è legata a San Valentino, protettore degli innamorati. Un legame che diventa un punto di forza e una leva di marketing per promuovere il paese come luogo ideale per celebrare un matrimonio da favola a partire dalla scelta delle location per il rito. “Il Distretto de La Rosa di San Valentino – spiega la manager Stefanelli – ha il suo focus nel concetto di “Eternamore”. Abbiamo iniziato a sviluppare questo concept promuovendo Bussolengo come luogo ideale per sposarsi ed in particolare puntando i riflettori sui due nostri fiori all’occhiello. Villa Spinola e la Chiesa di San Valentino”







Villa Spinola, splendida villa veneta ricca di storia, la cui costruzione risale al XV secolo, grazie ad importante intervento di ristrutturazione oggi si mostra in un ritrovato splendore come teatro di eventi e rassegne e come luogo ideale per celebrare il matrimonio. Nella villa è presente infatti una meravigliosa sala dedicata proprio alla celebrazione del matrimonio civile. Una sala incantevole in cui si avverte il profumo della storia e l’atmosfera è davvero suggestiva. Inoltre, il parco e il porticato della Villa sono ideali per organizzare pranzi, cene e rinfreschi per festeggiare dopo la cerimonia. La chiesetta di San Valentino è invece il luogo ideale per gli sposi che scelgono il matrimonio religioso: una piccola chiesetta ricca di storia, impreziosita da meravigliosi affreschi attribuiti ad artisti che hanno operato tra il Trecento e il Cinquecento.

Attraverso la promozione di Villa Spinola e della Chiesa di San Valentino come luogo ideale per i matrimoni, il Distretto inoltre offre una nuova e importante vetrine alle attività commerciali locali, che vengono proposte come partner ideali per aiutare gli sposi in ogni aspetto organizzativo. Dagli abiti al servizio fotografico, dalla torta nunziale alle bomboniere fino al parrucchiere e al make up artist: a Bussolengo gli sposi trovano tutto ciò di cui hanno bisogno per realizzare il matrimonio perfetto. Per promuovere “Sposami a Bussolengo” è stato realizzato un video ambientato tra Villa Spinola e la Chiesetta di San Valentino, allestite in ogni dettaglio per mostrare ai futuri sposi come rendere unico il giorno più bello.

“In questi anni – sottolinea l’assessore Girelli – con il DIstretto del commercio abbiamo lavorato per promuovere le nostre attività commerciali. La crisi causata dalla pandemia ha costretto molte di loro a chiusure forzate e, per sostenere la riprese, è fondamentale fare sistema anche attraverso il marketing territoriale e la comunicazione. “Sposami a Bussolengo” valorizza due eccellenze del nostro paese, come Villa Spinola e la chiesetta di San Valentino e si propone come nuova opportunità per i commercianti”.

“Sposami a Bussolengo . conclude Stefanelli – è uno dei progetti realizzati grazie alle risorse che abbiamo ottenuto vincendo il bando della Regione Veneto. Nella strategia complessiva di quest’anno, il focus sulla comunicazione è stata una chiave importante per la promozione del Distretto. Oltre alla revisione completa del sito larosadisanvalentino.com, abbiamo realizzato per i negozi del Distretto una campagna di comunicazione incentrata sul #compralocale e una guida allo shopping natalizio a Bussolengo”.