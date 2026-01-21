Bussolengo, schianto tra auto e moto nella notte sulla Gardesana: grave lo scooterista

Schianto a Bussolengo tra auto e moto: è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi mercoledì 21 gennaio, intorno alle 00:30. Si tratta di un violento impatto tra un’auto e uno scooter che si è verificato lungo via Gardesana.

La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio delle autorità, ma la gravità dell’evento è apparsa subito chiara ai primi testimoni. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i mezzi del 118 con un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 17 anni, le cui condizioni sono apparse immediatamente critiche.

Il 17enne è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento. Per i rilievi di rito e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno lavorato per ricostruire l’esatta traiettoria dei due veicoli e accertare eventuali responsabilità.