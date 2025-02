Bussolengo, San Valentino: fiera terminata a colpi di risotto

Successo per la Fiera di San Valentino: chiusura con la sfida culinaria tra sindaci.

Si è conclusa la 314esima Fiera di San Valentino a Bussolengo, che ha visto il suo gran finale con la prima edizione del concorso “Cooking show – The Master Mayor Chef”, una gara di cucina tra i sindaci dei comuni limitrofi. L’evento, organizzato con finalità benefiche, ha permesso di raccogliere fondi destinati all’Emporio della Solidarietà di Bussolengo, inaugurato nel 2024.

Una sfida a colpi di risotto.

La competizione ha coinvolto il Sindaco di Bussolengo e i primi cittadini di Castelnuovo del Garda, Lazise, Pastrengo, Pescantina e Sona, affiancati dagli chef dell’Associazione Cuochi Scaligeri. Ogni squadra ha realizzato un risotto, valutato da due giurie: una tecnica, composta da esperti del settore enogastronomico, e una popolare, formata da amministratori locali e rappresentanti delle associazioni.

Il podio.

La medaglia d’oro è andata al risotto preparato dal vicesindaco di Lazise, Stefano Marai, con gli chef Rubens Faccioli e Andrea Miotello. Al secondo posto si è classificata la squadra del sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, mentre il terzo posto è stato assegnato al risotto del sindaco di Pastrengo, Stefano Zanoni. Un ex aequo ha invece decretato il quarto posto per le altre squadre in gara.

Solidarietà.

Oltre all’aspetto gastronomico, la serata ha avuto uno scopo solidale, con il ricavato della vendita dei risotti destinato all’Emporio della Solidarietà, un punto di riferimento per le persone in difficoltà. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, con numerose adesioni alla raccolta fondi.

I vincitori hanno ricevuto una targa e gadget offerti dagli sponsor, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione.