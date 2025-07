Torna uno degli eventi clou che caratterizza l’estate di Bussolengo e Pescantina: le due Mostre delle Pesche (79. edizione per quella di Pescantina, 50. per quella di Bussolengo) sono confluite per il 2025 in un unico appuntamento che si svolgerà nella serata di sabato 2 agosto (a partire dalle ore 18) sul ponte sull’Adige che unisce i due comuni.

Protagonista assoluta la pesca, prodotto tipico di un territorio che esprime quasi quattrocento aziende agricole. «La pesca rappresenta da sempre l’anima agricola del nostro territorio, un simbolo della nostra identità e della nostra storia – afferma il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi -. La Mostra è l’occasione per celebrare questa eccellenza, ma soprattutto per rendere omaggio al lavoro instancabile dei nostri agricoltori, veri custodi del territorio. Grazie al loro impegno, ogni anno portiamo sulle tavole un prodotto che parla di qualità, tradizione e passione».

«Questa Mostra racconta da sempre l’identità del nostro territorio, la nostra vocazione e i valori rappresentati dall’attività instancabile dei nostri contadini e delle loro famiglie – aggiunge il sindaco di Pescantina Aldo Vangi -. Quest’anno siamo particolarmente felici per essere riusciti finalmente ad organizzare un’unica Mostra delle Pesche assieme al comune di Bussolengo, valorizzando le sinergie tra i nostri Comuni e lanciando un messaggio di unione di intenti assolutamente non scontato per il quale le nostre amministrazioni hanno lavorato molto».

«Filiera cortissima, accordi stretti con alcune catene distributive, qualità e salubrità del prodotto: l’impegno profuso in molti anni da tutti gli attori presenti sul territorio sta portando a un rinnovato interesse delle aziende agricole – soprattutto quelle giovani – verso questa coltivazione e che stanno tornando a impiantare pescheti», sottolinea Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina, chiamata a organizzare l’evento.

«L’utilizzo di marchi come l’Igp e la Principesca ci proteggono dalla concorrenza di altri Paesi, oltre a identificarci in modo netto di fronte a consumatori che dimostrano di apprezzare e prediligere sempre di più i prodotti regionali ben riconosciuti».

In caso di maltempo la Mostra verrà spostata a domenica 3, sempre alle 18. Al termine della Mostra sarà possibile degustare un risotto a base di pesca e si potranno acquistare le pesche in esposizione. A seguire, musica e cocktail.