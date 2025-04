La terapia più dolce si chiama Brigitte ed è l’amica speciale degli anziani di Bussolengo

Bussolengo ha un nuovo angelo: è Brigitte, la collie che riempie di gioia il centro anziani.

Una dolce presenza ha riempito di gioia il cuore degli ospiti del Centro Anziani di Bussolengo: il suo nome è Brigitte. Si tratta di una splendida cagnolina che con la sua indole tranquilla e amorevole ha saputo conquistare tutti.

Brigitte non è una semplice visitatrice: grazie alla pet therapy, il suo arrivo ha rappresentato un vero momento di benessere per i nonni del centro. Incontri che offrono agli anziani l’opportunità non solo di coccolarla e prendersi cura di lei, ma anche di imparare semplici tecniche di educazione cinofila, come farla sedere, darle la zampa o semplicemente giocare con lei.

Il contatto con l’animale ha un effetto benefico immediato: stimola le emozioni, favorisce la socializzazione e dona serenità. Il piacere di accarezzarla, darle da mangiare o semplicemente condividere qualche momento insieme, rappresenta una “cura dolce” capace di portare leggerezza e sorrisi in un contesto dove l’affetto è il bene più prezioso.

Sul profilo social del Centro Anziani è comparso un messaggio affettuoso dedicato alla loro ospite a quattro zampe: “Brigitte… sei unica!”. Una frase semplice ma carica di gratitudine, che racconta quanto sia speciale il legame tra l’uomo e gli animali, soprattutto nei momenti in cui una carezza vale più di mille parole.