Bussolengo inaugura il nuovo “Bicigrill” sulla Ciclabile del Sole

Inaugurato a Bussolengo il nuovo “Bicigrill” sulla Ciclabile del Sole.

È stato inaugurato questa mattina, sabato 12, alla presenza dell’amministrazione locale e delle autorità del territorio, il nuovo “Bicigrill” del Comune di Bussolengo (in via Val D’Aosta), nato non solo per dare vita a uno spazio di incontro e aggregazione per la frazione di San Vito al Mantico, ma anche per creare una struttura attrezzata per chi transita sulla Ciclabile del Sole.

Il 5 febbraio 2025, i lavori sono stati consegnati al Comune che, dopo la cessione da parte dei privati, è diventato proprietario dell’area compresa tra via Val D’Aosta e via Liguria e attigua alla pista ciclabile del sole, che attraversa Bussolengo e collega la Val d’Adige a Verona passando quindi per San Vito.

“Ci auguriamo che questo spazio, fortemente voluto da me e dall’amministrazione, diventi un punto di riferimento per i residenti non solo di San Vito al Mantico ma di tutti i cittadini di Bussolengo e aree limitrofe che desiderano un luogo all’aria aperta in cui rilassarsi, divertirsi oppure riposarsi durante una gita in bicicletta.” Ha commentato Roberto Brizzi, Sindaco del Comune di Bussolengo.

La struttura, l’attigua area verde e la piastra polivalente saranno gestite da “Palota Minitennis”, associazione nata a San Vito negli anni ’60, grazie all’iniziativa del compianto Cav. Dorino Biondani, che da anni si dedica alla promozione e alla diffusione del Gioco del Minitennis.

“Luogo di socializzazione”.

“Il nuovo BiCiGRILL è stato pensato per essere un luogo di socializzazione per la comunità e un punto di sosta attrezzato per i ciclisti della Ciclabile del Sole” ha sottolineato Claudio Perusi, Consigliere comunale di Bussolengo. “Per celebrare l’inaugurazione, si è svolto un torneo di minitennis con la partecipazione delle vecchie glorie di Bussolengo, accompagnato da un delizioso risotto offerto dall’Associazione Scottish Birati.”

L’inaugurazione giunge dopo il conferimento dell’incarico progettuale a dicembre 2021 all’architetto Piero Manfrin e la conseguente approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta. A fine 2022, i lavori di costruzione del fabbricato e del parco sono stati affidati al consorzio Cev e a dicembre 2024 è stata approvata la perizia di variante per gli ultimi lavori di completamento, per un importo totale dell’opera di 358mila 78,74 euro.