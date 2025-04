Furti a raffica nei negozi di Bussolengo, 38enne finisce in manette

Arrestato un 38enne sorpreso a rubare alla Lidl e in altri negozi di Bussolengo, dove aveva messa a segno una serie di furti.

Raffica di furti nei negozi di Bussolengo: nel pomeriggio di ieri, martedì 1 aprile, i carabinieri di Bussolengo sono intervenuti, su richiesta del personale addetto alla sicurezza del supermercato Lidl, dove era stato segnalato un soggetto sospettato di prendere dagli espositori della merce per poi occultarla.

I militari dell’Arma notavano il soggetto segnalato nel momento in cui cercava di scappare a bordo della propria vettura. L’uomo veniva fermato e identificato in un 38enne, di origine moldava in Italia senza fissa dimora. Il fermato, veniva trovato in possesso della refurtiva del valore di circa 280 euro, nonché di altri prodotti riconducibili a furti perpetrati ancor prima presso altri esercizi commerciali del Comune per un ulteriore valore di circa 180 euro. La refurtiva recuperata è poi stata riconsegnata ai responsabili degli esercizi commerciali.

Il 38enne veniva arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e, su diposizione della Procura della Repubblica di Verona, trattenuto presso le camere di sicurezza; nella mattinata odierna, su disposizione della predetta A.G., l’uomo è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale Scaligero il quale, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato a mesi 4 di reclusione con pena sospesa.