Bussolengo festeggia l’autunno in piazza con una serie di eventi.

Sono stati presentati oggi, martedì 26 ottobre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, gli eventi di Bussolengo per festeggiare l’autunno: “We love Halloween”, la “Festa del bollito e pearà” e “Fogo, Castagne e Vin Brulè”, in programma a fine ottobre e a novembre a Bussolengo. Sono intervenuti il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, l’assessore alle Manifestazioni Massimo Girelli e i partner organizzativi: Alessio Priante di Gardalanding, Valerio Mancaniello di Phobos Group e Federico Antolini di Eccellenze Veronesi.

La prima manifestazione, “We love Halloween”, si terrà dal 28 ottobre al primo novembre in piazzale Vittorio Veneto. Protagonisti piatti tipici e birre bavaresi accompagnati da dj set, giochi e sfilate cosplay. L’evento proporrà inoltre, grazie alla collaborazione con Phobos Group, cinque Horror House: percorsi guidati in diversi ambienti e stanze con performer, animatori e figuranti (info e prenotazioni su www.welovehalloween.it).

Il 4 novembre, invece, prenderà il via sempre in piazzale Vittorio Veneto, la prima “Festa del bollito e pearà”. Gli stand saranno aperti il 4 e 5 novembre dalle 18 alle 24, il 6 e il 7 dalle 11 alle 24. L’evento, che promuoverà il piatto tipico scaligero, accoglierà i concerti di diverse band veronesi e proporrà altri prodotti locali. Disponibile anche un’ampia area pensata per i bambini (prenotazioni sul sito www.bollitopeara.it).

L’autunno di festa proseguirà in piazza dello Zodiaco venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre con la manifestazione “Fogo, Castagne e Vin Brulè”. Un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici accompagnato da musica live. L’ingresso agli eventi prevede il controllo del Green pass e gli accessi verranno contingentati in base alle normative per l’emergenza Covid-19.