Muore in vacanza mentre fa il bagno, come il fratello otto mesi prima

Fernando Bertoldi, 73enne di Bussolengo, è morto a Sharm el-Sheikh, mentre era in vacanza.

Fernando Bertoldi, 73 anni, di Bussolengo, ha perso la vita sabato 22 aprile durante una immersione nel Mar Rosso, a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Otto mesi fa, suo fratello maggiore Albino aveva subito la stessa sorte in circostanze simili a Civitanova, nelle Marche. Fernando stava trascorrendo con la sua compagna, Daniela, una vacanza nella località turistica egiziana. Quella mattina aveva deciso di farsi una nuotata in mare. Ma dopo essersi tuffato in acqua ha avuto un malore, forse un infarto. Tutti i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.

Il suo corpo è stato trasferito all’ospedale di Sharm el Sheikh e poi al Cairo, dove verranno espletate le procedure per il trasferimento della salma in Italia, dove i funerali si terranno probabilmente la prossima settimana.

Lo scorso agosto la stessa tragica sorte era toccata anche al fratello, Albino. Anche lui era in vacanza, a Civitanova Marche, con la moglie Mariangela. E anche lui si è sentito male mentre faceva il bagno: un malore fatale, proprio come per il fratello Fernando otto mesi dopo.