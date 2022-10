Bussolengo: ad autunno si degustano le specialità del territorio, con l’apertura anticipata della pista di pattinaggio in attesa del Natale.

Bussolengo si prepara a dare il via agli eventi autunnali con un ricco programma di manifestazioni che, a partire da fine ottobre, compongono il calendario di “Autunno a Bussolengo 2022” per celebrare la stagione con i suoi prodotti tipici, i piatti della tradizione, tanta musica e divertimento per tutti.

“Eventi e manifestazioni”, spiega il sindaco Roberto Brizzi, “sono molto importanti come strumento di valorizzazione del nostro territorio. Dopo il successo in termini di partecipazione degli eventi estivi, anche l’autunno ci offrirà belle occasioni di festa con iniziative che abbracciano un pubblico vasto, con attrazioni per tutte le età. Vi aspettiamo a Bussolengo per una stagione autunnale da vivere insieme”.

Halloween e Festa del bollito & della pearà.

Si parte il 31 ottobre con “Halloween in Bussolengo” presso la sala polivalente ex bocciodromo in Strada di San Vittore. Dalle 17 alle 19 tante attrazione per i più piccoli: trucca bimbi, gonfiabili, giocoliere, zucchero filato e cioccolata calda offerta. Dalle 18 alle 22.30 cena a tema, con piatti in stile teutonico e un menù dedicato per i bambini. E’ possibile prenotare il proprio posto su questa pagina (non obbligatorio). Dalle 21 musica live con la Diapason Band, tribute band di Vasco Rossi e a seguire dj set con animazione “Istinto the wild party – Halloween Time ’90”.

Dal 3 al 6 novembre la sala polivalente ex bocciodromo ospiterà anche la Festa del bollito & della pearà, un evento dedicato all’enogastronomia veronese. Quattro giorni in cui sarà possibile degustare la tipica ricetta preparata da Miglioranza e non solo: ci saranno le migliori prelibatezze autunnali e i prodotti tipici della provincia. Non mancherà un’area dedicata ai bambini e ogni sera sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale dei migliori dj set e live band della zona. Giovedì, venerdì e sabato apertura dalle 18 a mezzanotte. Domenica dalle 11 a mezzanotte. Si può prenotare online il bollito con la pearà attraverso questa pagina web (non obbligatorio).

Castagne, vin brulè e la pista di pattinaggio tra le più grandi della provincia.

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre si terrà Fogo, Castagne e Vin Brulè a Bussolengo, dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio con una grande castagnata accompagnata da gruppi live. La manifestazione si terrà in Piazzale Vittorio Veneto dove sarà allestito un mercatino artigianale. A disposizione dei partecipanti un’area food che distribuirà, oltre a castagne e vin brulè, the caldo, varie bevande, gnocchi, polenta e molto altro. Venerdì apertura dalle 18 a mezzanotte, sabato dalle 11 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 18.

Dal 18 novembre Bussolengo si preparerà al Natale con l’apertura della pista di pattinaggio. Posizionata in Piazzale Vittorio Veneto, con i suoi trenta metri per quindici, sarà tra le più grandi di tutta la provincia di Verona e sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 20, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 22.

Dal 25 al 27 novembre infine appuntamento con “La fiera del cocktail” presso la sala polivalente ex bocciodromo in Strada San Vittore. Un evento unico di tre giorni con degustazioni di cocktail originali e innovativi con specialità culinarie ed esibizioni di Flair bartender, le tecniche acrobatiche nella preparazione di cocktail. Il pubblico e una giuria di esperti potranno giudicare il migliore cocktail. La fiera è aperta a tutti i bar del territorio.