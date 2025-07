La forza della pet therapy alla Città degli Asini di Bussolengo.

Non servono parole, bastano un muso morbido, un paio di orecchie dritte e uno sguardo sincero per sciogliere tensioni e paure. Alla “Città degli Asini” di Bussolengo, centro gestito dalla Cooperativa Sociale ETS e parte della rete nazionale WeAnimal, gli animali sono veri e propri co-terapeuti capaci di regalare serenità, stimolare emozioni e accendere sorrisi in chi vive difficoltà cognitive o disabilità.

A fare gli onori di casa è la dottoressa Camilla Siliprandi, medico veterinario, presidente di WeAnimal e responsabile del centro. Con lei ci sono i protagonisti indiscussi: Penelope, Rossa e Mia, tre asinelle dal carattere dolce e sorprendentemente socievole, che accolgono i visitatori come vecchi amici. «Gli animali non giudicano, non chiedono nulla in cambio: semplicemente offrono la loro presenza – racconta Siliprandi – ed è in questo incontro che nasce la magia degli Interventi Assistiti con Animali (IAA)».

Un incontro che scalda il cuore

Durante una mattinata fresca e limpida, la pedagogista Sabrina Valentino, responsabile dei progetti educativi, accompagna i visitatori alla scoperta del centro. Sotto il suo sguardo attento, bambini, ragazzi e adulti interagiscono con asini e conigli, tra carezze, risate e piccoli momenti di conquista. «Per molti ospiti toccare un coniglio o essere avvicinati da un asino è un traguardo importante, un’esperienza che stimola sensorialmente e favorisce autostima e benessere», spiega.

Accanto agli asini, anche i conigli si trasformano in ambasciatori di felicità: docili e pazienti, si lasciano accarezzare, regalando sensazioni di tenerezza e meraviglia.

La forza della pet therapy

Il centro ospita spesso gruppi provenienti da comunità, centri diurni o strutture sociosanitarie. Gli interventi, supportati da enti pubblici e privati, puntano a migliorare la qualità della vita, ridurre ansia e stress e favorire l’inclusione. “Ogni contatto con un animale – continua Siliprandi – ha il potere di attivare emozioni positive e di migliorare il tono dell’umore, soprattutto in chi affronta disabilità o fragilità emotive”.



Tra i protagonisti della giornata spuntano anche due barboncini, guidati da Roberta Benassuti, coadiutrice IAA. Con naturalezza, i piccoli cani interagiscono con i presenti, cogliendo al volo i bisogni affettivi e regalando un momento di puro divertimento.

Un progetto che cresce

La “Città degli Asini” non si limita alle attività in sede. Tra i progetti più recenti spicca la collaborazione con l’Ospedale di Borgo Trento, a Verona, in sinergia con la dottoressa Sara Pieropan dell’ambulatorio di reumatologia pediatrica. L’iniziativa porta gli animali nelle sale d’attesa, per alleviare ansia e tensione nei piccoli pazienti. Visto il successo, è già in programma un nuovo progetto dedicato ai bambini con problematiche agli arti superiori.

Un modello

Con due sedi – a Polverara (Padova) e Bussolengo (Verona) – e oltre 500 operatori coinvolti in tutta Italia, WeAnimal rappresenta una realtà consolidata nel panorama degli Interventi Assistiti con Animali.



Alla “Città degli Asini” la lezione è chiara: la cura può nascere anche da un gesto semplice, da una carezza o da uno sguardo pieno di fiducia. In un mondo che corre, un asino dal passo lento ci ricorda che la felicità si trova spesso nelle cose più essenziali.