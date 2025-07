Bussolengo sfiora il “6” al SuperEnalotto ma vince comunque

Colpo grosso a Bussolengo: la fortuna bacia la Ricevitoria 93 con un “5” al SuperEnalotto.

Bussolengo baciata dalla fortuna: nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 24 luglio, un fortunato giocatore ha centrato un “5” da oltre 31mila euro. La schedina vincente è stata convalidata nella Ricevitoria 93 di corso Mazzini.

Non è stato centrato il tanto ambito “6”, ma in Veneto si festeggia lo stesso: un altro “5” gemello, dal valore di 31.294,8 euro, è stato realizzato anche a Venezia, alla Tabaccheria del Pinguino in viale San Marco.

Per chi sogna il colpo grosso, l’appuntamento è ora fissato per oggi venerdì 25 luglio, con un jackpot che riparte da 30,1 milioni di euro.