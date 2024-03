Bovolone festeggia la “sua” star del wrestling reduce dai ring di mezzo mondo

Bovolone in festa per Jhonny Puttini, arbitro di wrestling reduce dal tour in Asia e Oceania.

Il sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani ha premiato l’arbitro di wrestling Jhonny Puttini di ritorno da un lungo tour in Asia e Oceania. Nell’ultimo anno l’arbitro di Wrestling classe 91 ha arbitrato in Australia, Cina, Giappone, Hong Kong e Nuova Zelanda salendo pure sul ring della storica New Japan Pro Wrestling, una delle realtà sportive più importanti al mondo. Questa impresa gli è valsa i complimenti pubblici del governatore della Regione Veneto Luca Zaia sulle sue pagine social.

“Ora mi voglio riposare e voglio recuperare il mio rapporto con casa riabbracciando le abitudini e ripercorrendo le strade di quando ho iniziato”, ha commentato l’arbitro tramite una storia Instagram.