Dalla Lessinia a Marrakech, ecco la squadra che va ai mondiali di robotica

Il Team MyCollego vola dalla Lessinia a Marrakech per i mondiali di Lego League.

Il Team MyCollego, composto dai ragazzi dell’IC Bosco Chiesanuova, parteciperà alle fasi mondiali della First Lego League 2023 a Marrakech, dal 18 al 21 maggio. Dopo aver superato la fase regionale Nordest, la squadra, che si allena a Roverè Veronese, ha superato brillantemente anche la finale nazionale, alla quale accede da 9 anni. La First Lego League è un campionato di scienza e robotica a squadre per ragazzi dai 9 ai 16 anni, che propone ogni anno una sfida a carattere scientifico su tematiche di grande interesse generale, come l’ecologia, l’economia e il sociale.

MyCollego è un’attività di potenziamento delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) che si svolge da un decennio e ha coinvolto centinaia di ragazzi delle scuole nell’apprendimento del coding e della robotica, grazie a un metodo didattico innovativo ideato dagli insegnanti Emanuele Miliani, con la collaborazione di Flavia Bonomi, docenti che hanno ricevuto il premio Coach in diverse occasioni. Ciò che rende MyCollego ancora più speciale è che è l’unica delle quattro squadre vincitrici ad essere nata nella scuola pubblica, allenata da docenti delle scuole secondarie dell’IC Bosco Chiesanuova, a differenza della maggior parte delle squadre, che provengono da scuole o associazioni private che hanno maggiori risorse a disposizione per sostenere tali attività.