Lessinia in festa per i 100 anni di Fino, il “sindaco di San Giorgio”

A Bosco Chiesanuova festa grande per i 100 anni di Ruffino Pezzo, per tutti Fino, anima della Lessinia e “sindaco di San Giorgio”.

Un pomeriggio ricco di emozione e condivisione si è tenuto presso il Centro Servizi Villa San Giacomo di Bosco Chiesanuova, dove si è celebrato il 100° compleanno di Ruffino Pezzo, per tutti “Fino”, testimone vivente della storia della Lessinia. Circondato dai familiari, dagli amici e dal personale della casa, Fino ha ricevuto i più sentiti auguri per un traguardo che racconta una vita interamente dedicata al lavoro, alla famiglia e alla comunità. Con il suo sorriso e lo spirito di sempre, ha accolto calorosamente i presenti, regalando anche qualche aneddoto del passato e non perdendo occasione di farsi fotografare con i suoi cari e con le autorità locali.

Nato il 1° marzo 1925 in contrada Pezzo di Bosco Chiesanuova, secondo di sei figli, ha vissuto un’esistenza segnata dal lavoro e dalla passione per la sua terra. Fin da giovane ha contribuito all’attività familiare tra stalla, boschi e alpeggi, trascorrendo le estati in malga Campegno a San Giorgio. Nel difficile periodo del dopoguerra, ha percorso il “sentiero dei contrabbandieri”, trasportando burro fino ad Ala di Trento per sostenere la famiglia.

Il “sindaco di San Giorgio”.

Negli anni ’50 sposa Irma Scardoni, con cui ha quattro figli, e avvia un allevamento di mucche in contrada Teodori, trasformandolo prima in un’attività di vitelli e poi di galline. Spirito intraprendente, negli anni ’70 si lancia nel turismo invernale, creando a San Giorgio il primo campeggio di roulotte, contribuendo alla crescita della stazione sciistica della Lessinia. Successivamente, diventa custode di un complesso residenziale e punto di riferimento per villeggianti e paesani, guadagnandosi il soprannome di “sindaco di San Giorgio”.

Dopo la perdita della moglie nel 1984, Fino ha vissuto per oltre 40 anni a San Giorgio, per poi trasferirsi a Bosco Chiesanuova e, infine, in casa di riposo dove mantiene lucidità e autonomia, custodendo preziosi ricordi della Lessinia del Novecento.

In occasione del suo centenario, hanno partecipato il sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti e il consigliere con delega alle politiche sociali Lorenza Corradi che hanno consegnato a Fino una fascia tricolore con la scritta “sindaco di San Giorgio”. Una celebrazione unica per un uomo che, con la sua tenacia e il suo spirito libero, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Lessinia e continua a ispirare chiunque abbia la fortuna di conoscerlo.