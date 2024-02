Paolo Belli porta il suo spettacolo “Pur di far Commedia” a Bardolino, unica data in Veneto.

Paolo Belli farà tappa a Bardolino con il suo spettacolo “Pur di far Commedia”, giovedì 29 febbraio al Teatro Corallo alle ore 21. Il tour teatrale, iniziato a Gallipoli lo scorso 16 febbraio, continua a riscuotere un enorme successo in numerose città italiane. L’appuntamento con “Pur di far Commedia” promette di regalare al pubblico una serata all’insegna della risata e dell’emozione, con storie, aneddoti e canzoni che raccontano il percorso artistico e personale dell’artista.

Accompagnato da un cast di musicisti e attori, Belli porterà sul palco una miscela di prosa, musica e sketch in sinergia con il pubblico. Lo show fa parte della rassegna “Il teatro inVita”, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bardolino, in collaborazione con l’Accademia di Teamus.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili qui, alla cartoleria Buffetti di Bardolino e alla biglietteria del Teatro Corallo un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.