Il Consiglio comunale di Bardolino sarà anche in streaming

Le sedute del consiglio comunale di Bardolino saranno in streaming.

Il Consiglio comunale di Bardolino a breve si potrà seguire anche in streaming e i video registrati si potranno rivedere sul canale YouTube del Comune. È stato approvato il 29 luglio all’unanimità – era assente il gruppo consiliare “Voi con noi” – il Regolamento di disciplina delle videoriprese delle sedute consiliari.



“È un punto che avevamo nel nostro programma elettorale e riteniamo che questo strumento possa favorire la trasparenza amministrativa e incoraggi a una maggior partecipazione democratica dei cittadini ai temi di interesse pubblico, avvicinandoli alla politica, mai come in questo periodo storico vista come lontana”, ha sottolineato il sindaco Daniele Bertasi.

Un albo per i volontari civici.

Nella stessa seduta, nella sala consiliare di Villa Carrara Bottagisio, è stato approvato all’unanimità anche il Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio di volontariato civico, che prevede l’istituzione dell’Albo dei volontari civici. “Intende valorizzare la forma del volontario singolo, slegato da associazioni, come espressione concreta dell’aiuto alla comunità che tutti i cittadini possono dare – ha spiegato la vicesindaca Giuditta Tabarelli –. Ai volontari iscritti all’albo verrà garantita la copertura assicurativa, per far sì che tutti coloro che vogliono dare la propria disponibilità a collaborare con il Comune possano farlo”.



Inoltre, il Consiglio comunale ha approvato, sempre all’unanimità, le modifiche al Regolamento del concorso enologico Palio del Chiaretto Vino Chiaretto Bardolino Doc e al Regolamento concorso enologico Vino Bardolino Doc.

Il bilancio.

Infine, durante la seduta è stato chiesto ai consiglieri di prendere atto della ricognizione degli equilibri di bilancio e dell’assestamento del bilancio di previsione 2024/2026, illustrati dall’assessore al Bilancio Simone Corradini. È stata approvata una variazione di bilancio da 550.000 euro per finanziare l’acquisto dal Demanio dell’immobile attualmente adibito a sede del Circolo Anziani di Bardolino. “È stato raggiunto un accordo con il Demanio con una transazione giudiziale e accantoniamo dunque questi fondi per coronare questa operazione, che riteniamo un’opportunità, dando seguito all’iter avviato dalla precedente amministrazione”, ha chiarito il sindaco.



Sempre in tema di variazione di bilancio, sono stati destinati 200.000 euro per lavori straordinari di opere idrauliche, illustrati dall’assessora alle Opere pubbliche Marta Ferrari. “Investiamo delle somme per alleggerire le criticità a livello idrogeologico che si sono verificate il mese scorso: questa tematica, inclusa quella del collettore, ci sta particolarmente a cuore – ha concluso il sindaco –. Inoltre continueremo con il piano delle asfaltature, per le quali abbiamo destinato ulteriori 170.000 euro”.