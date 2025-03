Alla bocciofila di Bardolino gara regionale a coppie: 164 partecipanti, ecco i vincitori

Gara regionale a coppie al bocciodromo di Bardolino: i vincitori.

Al bocciodromo di Bardolino, organizzato dalla locale società bocciofila presieduta da Marco Andreloni, per sette serate, dal 13 al 27 marzo, si sono dati battaglia 164 atleti per aggiudicarsi il 3° trofeo Città di Bardolino.

La gara, regionale di bocce a coppie diretta dall’arbitro nazionale Sandro Sartori in condivisione con il responsabile organizzativo Francesco Gradilone, ha visto al via giocatori provenienti da tutta la regione e dal trentino suddivisi per categorie, 15 coppie di A, 32 di B e 35 di C. Dopo le sei serate di eliminatorie nella finale è emersa la differenza di categoria con la vittoria, dopo solo mezz’ora di gara, per 12 a 2 dei veronesi categoria A Alessi-De Carli sui vicentini, cat. B, Soraru’-Vania.

Questa la classifica completa: 1° Daniele Alessi-Giammatteo De Carli ( Old Vigasio Verona), 2° Antony Sorarù –Mirco Vania ( Popolare Marostica Vienza), 3° Igineo Formenti-Gianfranco Zanotto( CSI Verona), 3° Elvezio Lissandrini- Saverio Ledri ( Poli Unicredit Verona).