Bardolino capitale del triathlon: il montepremi è di 15 mila euro

Tutto pronto per Triathlon Bardolino 2025: iscrizioni aperte fino al 3 giugno.

Il 14 giugno 2025 torna il Triathlon Internazionale di Bardolino,arrivato alla 40esima edizione: iscrizioni aperte fino al 3 giugno. L’evento è organizzato dal G.S. Bardolino sotto la direzione di Dante Armanini.

Il percorso con format olimpico.

1,5 km di nuoto con partenza dal Lido Cornicello.

con partenza dal Lido Cornicello. 40 km di ciclismo tra Pastrengo, Affi e Caprino Veronese.

tra Pastrengo, Affi e Caprino Veronese. 10 km di corsa con arrivo nel parco di Villa Carrara Bottagisio.

Iscrizioni.

Le iscrizioni sono aperte online fino al 3 giugno, con un limite massimo di 1.500 partecipanti. Le quote variano da 95 a 100 euro, con riduzioni per atleti Junior e Under 23.

La gara.

La gara prenderà il via sabato alle 12:30 con la categoria femminile, seguita dalle batterie maschili. I tempi massimi previsti sono: 40 minuti per il nuoto, 1 ora e 30 per il ciclismo, 3 ore e 15 totali dalla partenza.

Montepremi.

Il montepremi complessivo è di 15 mila euro. Saranno premiati i migliori 20 atleti uomini e donne, le prime 6 posizioni Age Group e i migliori 7 Junior, oltre alle 10 società con più partecipanti.

Il giorno precedente sarà aperta l’area espositiva T-Expo sul lungolago, con stand e attività. Attesi oltre 1.300 atleti da 24 nazioni. L’evento sarà trasmesso anche in diretta con immagini aeree e maxi-schermo.