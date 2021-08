Verona a “rischio basso”: i risultati del monitoraggio settimanale.

La prossima settimana tutta l’Italia dovrebbe restare “zona bianca”, comprese Sardegna, Calabria e soprattutto Sicilia che rischiavano di passare al giallo. Nessun pericolo di cambiare colore per Verona e il Veneto, che anzi è tra le tre regioni considerate a minor rischio. A livello nazionale l’Rt che la scorsa settimana era a 1,27 scende a 1,1.

Secondo la bozza di monitoraggio Covid in Italia elaborata dal Ministero della Salute e Iss (su dati relativi al periodo 9 – 15 agosto 2021), infatti, 18 regioni risultano classificate a rischio “moderato”, mentre sono 3 le regioni che risultano classificate a rischio “basso”, ovvero Veneto, come detto, oltre a Lombardia e Lazio. Nessuna regione supera attualmente la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

I dati del Veneto, illustrati dal governatore Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera: Rt a 0,98, incidenza 80 su 100mila. Terapie intensive occupate al 4%, in area non critica occupazione posti letto al 3%. In terapia intensiva l’80,6% dei pazienti non sono vaccinati, in area non critica i non vaccinati sono il 78,5%. Dei nuovi casi, il 74% sono non vaccinati.