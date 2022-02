Covid in Veneto, parla Zaia: Green pass, zona bianca, mascherine, scuola.

Veneto verso la zona bianca, e ospedali che piano piano riprendono la normale attività, visite comprese. “Oggi i nostri parametri sono questi: Rt 1,12, terapie intensive al 15%, area medica al 25%. Ma abbiamo una proiezione a 7 giorni dell’area medica al 20,9%, e per la terapia intensiva all’11.7%. Se la terapia intensiva scende sotto il 10%, passiamo in zona bianca. E questo è abbastanza probabile che accada”: lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera.

“Innegabile che siamo in discesa – ha aggiunto Zaia -, i contagi sono comunque importanti, ma gli ospedali non si riempiono, grazie alle vaccinazioni. I dati ci dicono che con la terza dose si riduce di 10 volte la possibilità di morire per gli ultra ottantenni. E si riduce di 7 volte la possibilità di finire in ospedale. Per questo invito che chi ancora non si è vaccinati lo deve fare”.

Potrebbe essere la svolta, secondo Zaia: “Dobbiamo continuare a essere prudenti, usare la mascherina e disinfettarci le mani. Ma basta, per il resto faremo una vita normale. Il virus è meno aggressivo, sta diventando endemico. E’ iniziata la discesa. Proprio per questo abbiamo comunicato alle Ulss del Veneto che si torna a fare tutte le prestazioni: ne abbiamo lasciate indietro 264mila da recuperare, lo faremo. E riapriamo alle visite dei parenti negli ospedali”.

Il bollettino.

Sono 11.201 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, incidenza del 7.82% sui tamponi. Negli ospedali sono ricoverate per Covid 1.901 (+30) persone, delle quali 1.745 (+34) in area medica e 156 (-4) in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 41.