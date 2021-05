Vaccini, dal 3 giugno possibilità di prenotarsi per tutte le fasce di età.

Sui vaccini anti Covid nuova accelerata da parte del commissario all’emergenza, il generale Francesco Figliuolo. E’ stata infatti anticipata al 3 giugno la data di apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid per tutta la popolazione di età superiore ai 16 anni. Basta limiti di età, quindi, dal 3 giugno tutto aperto in tutta Italia, come lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia aveva più volte detto di voler fare.

Anticipata di una settimana quindi la data inizialmente prevista per il 10 giugno. La decisione della struttura commissariale guidata da Figliuolo verrà formalizzata con una circolare, il cui arrivo è previsto a breve. In Veneto, lo stesso Zaia aveva anticipato anche di voler procedere a vaccinare i lavoratori del turismo con priorità rispetto agli altri. Ora, il via libera nazionale per tutte le fasce di età.

(Visited 1 times, 27 visits today)