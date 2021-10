Aperte le prenotazioni per la terza dose.

L’Ulss 9 Scaligera e l’Azienda ospedaliera informano che sono aperte le prenotazioni delle terze dosi di vaccino presso i Centri di vaccinazione della popolazione della Provincia di Verona. Possono prenotare la terza dose “booster” tutte le persone con più di 80 anni che hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione da almeno 6 mesi.

Le terze dosi “addizionali”, invece, possono essere somministrate dopo 28 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione a pazienti dializzati, oncologici, oncoematologici, trapiantati di midollo e soggetti Hiv positivi. Prima di procedere alla prenotazione online, le persone interessate sono pregate di contattare il centro di riferimento presso cui sono in carico o il proprio medico curante. Le malattie per le quali è indicata la 3^ dose “addizionale” sono indicate nella relativa Circolare del Ministero della Salute.

Tutti i cittadini che rientrano in queste categorie sono abilitati alla prenotazione attraverso il portale di prenotazione della Regione Veneto. Per l’Azienda ospedaliera i posti saranno disponibili a partire da oggi, venerdì 1 ottobre, presso la sede vaccinale l’Ospedale Geriatrico di Borgo Trento, 2° piano, ex ambulatori oculistica, lato Mameli, ingresso da via Mameli.