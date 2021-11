In treno da Verona verso i mercatini di Natale: tutte le date e gli orari

In treno da Verona verso i mercatini di Natale con DB-OBB EuroCity.

In treno con partenza da Verona verso i mercatini di Natale del Trentino Alto Adige e del Tirolo, si riparte. Il ritorno alla normalità è segnato anche dall’avvio – nelle prossime settimane – dei tradizionali e suggestivi mercatini di Natale, che rappresentano un appuntamento immancabile in Trentino-Alto Adige come nel Tirolo. Dalle località più grandi e famose come Bolzano, Trento, Rovereto, Bressanone fino ad arrivare oltralpe in città più grandi come Innsbruck o Monaco di Baviera. Ripartono infatti i collegamenti da Verona dei treni DB-ÖBB EuroCity. Prenotando con un po’ di anticipo si riesce ad assicurarsi una buona tariffa ed un’esperienza perfetta per chi viaggia con amici o con tutta la famiglia.

I mercatini: le date.

Le date dei mercatini variano secondo le località, ad Innsbruck le date da segnare sono dal 15 novembre al 23 dicembre 2021. Il mercatino di Natale del centro storico è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00, e vi si trova una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo. Sono ben sette i mercatini in città, oltre 200 bancarelle, più di 300 manifestazioni legate al Natale in montagna assicurano un programma variegato durante il periodo dell’Avvento e sulla piazza Marktplatz risplende un albero di di cristallo, alto 14 metri. La Erzherzog-Friedrich-Straße poi si trasforma nel vicolo delle favole: con le presenza dei personaggi delle favole più famose che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti.

Anche a Kitzbühel dal 24 novembre al 26 dicembre il centro cittadino si trasforma in una favola prenatalizia. A Trento s’inizia il 20 novembre e si prosegue fino al 9 gennaio: ci sono oltre 93 casette di legno che propongono artigianato locale e tipicità gastronomiche. Negli stand si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato alpino passando per articoli-regalo, all’insegna dell’alta qualità.

A Bressanone le date da segnare sono dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, in piazza del Duomo si trovano presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica, mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai il tutto accompagnato da concerti d’Avvento che arricchiscono l’atmosfera natalizia.

Gli orari.

Sono cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria, con capolinea Monaco di Baviera senza alcun cambio. Tutti transitano per Verona: da Venezia – passando per Padova – si parte alle 13.13 o alle 15.35; da Bologna invece le possibilità per partire con i treni DB-ÖBB EuroCity sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50. I biglietti sono disponibili dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 Euro* e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 Euro*.