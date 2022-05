Trasporti, domenica sciopero di Trenord: possibili disagi anche in Veneto

Domenica 15 sciopero di Trenord.

A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord domenica 15 maggio, per l’intera giornata (dalle 03 di domenica alle 02 di lunedì) in Lombardia e nelle regioni limitrofe si prevedono forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Trattandosi di un’agitazione indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Trenord non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia – scrive l’azienda in una nota –. L’azienda sconsiglia ai viaggiatori di mettersi in viaggio nella giornata di domenica.

Lo sciopero riguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni limitrofe – Veneto, Emilia Romagna, Piemonte – i treni del mare verso la Liguria e i collegamenti transfrontalieri Tilo con il Canton Ticino, nelle sole tratte italiane.